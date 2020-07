View this post on Instagram

Terlalu dalam jika harus memaknai … Tentang bagaimana caramu setia . . . Mana yang lebih dulu aku harus memulai menulis cerita tentang tulusnya hatimu… tak akan pernah habis untuk menceritakan tingkah lucumu.. Meski terkadang cemasku habis hanya karena sakit dan nakalmu. . . Air mata ini yang tak henti mengalir jika satu bagian telah pergi ..namun ku harus tetap tegar berdiri . . Dan tetap tertawa mendekapmu seperti ini . . . Tak tertulis namun penuh makna . . . Bahagialah jika kamu memilihku . . Di sinilah rumahmu.. Dimana kaki ku pun berpijak Dan peluhku terjatuh . . . Aku bersamamu . . . . . #susanasomali#shelterpejaten#rescueddog