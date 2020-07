Critican a Pedro Sola por su publicación en Twitter

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En su Twitter Pedro Sola publicó: “Me despierto todas las mañanas, veo los noticieros y me pregunto, que diablos le pasó a nuestro país? El deterioro económico, social y sobre todo moral es rampante. Es una tristeza en lo que nos hemos convertido”, lo que desató la “guerra” en las redes sociales.

Ante esto el conductor, quien está por cumplir 25 años en el programa Ventaneando, se convirtió en tendencia este domingo por todos los comentarios que ha suscitado a raíz de esas palabras que compartió y que nunca imaginó la ola de críticas que se derivarían de ellas.

Me despierto todas las mañanas, veo los noticieros y me pregunto, que diablos le pasó a nuestro país? El deterioro económico, social y sobre todo moral es rampante. Es una tristeza en lo que nos hemos convertido. — Pedro Sola (@pedrosola) July 18, 2020

“Siempre digo que Dios me protege, tengo gran ángel. Tengo un toque divino. Dios me toca. Dios me dice cuándo y me indica para dónde. He tenido mucha suerte, porque me he rodeado de gente que me apapacha y abrió puertas”, señaló Sola.

A lo que Chumel Torres respondió: “Todo empezó un 2 de julio”.

Sola de 73 años de edad, habló de todos los momentos que han marcado su historia, incluidos los errores que lo acercaron a los jóvenes y señaló que ni es periodista, ni estudió comunicación.

El conductor está acostumbrado a recibir todo tipo de críticas, ya que sus errores frente a la pantalla se han convertido en contenidos virales, pero en esta ocasión recibió mensajes duros por su “despertar” ante la problemática social y económica que vive México.

Corrección @pedrosola en que han convertido a nuestro país? Y quiénes? No lo sabes? Los malos, y corruptos gobernantes. Por que les cuesta tan trabajo aceptarlo; digo aceptarlo, porque si lo sabes. Que opinas de los saqueos del PRI principalmente? #BoADeCorruptos — @Kamila #RedAMLO… No PRI,PAN😡 (@Kamygtn) July 19, 2020

Entre algunos de los comentarios están: “Osea que antes al dos de julio estábamos en Disneyland o como?”, “…No estábamos tan mal», pero en qué hoyo estaban metidos, suponiendo usted es una persona crítica y con memoria histórica”, «Y quién carajos dijo que se esta en contra de las energías limpias? Cómo ya estás un poco grande para andar escribiendo idioteces no?», Después de treinta años, apenas te das cuenta?

«Televisa y TV Azteca son parte del problema, es necesario que surjan medios de comunicación honestos y que los chayoteros que ahí pululan terminan de morir en aras de un periodismo veraz», señalaron otros.

Dónde vivías ?

Antes vivías en Suiza?

Sicariato mediatico del PRIANATO CORRUPTO 📢

Ya no hay chayote es lo que pasa pic.twitter.com/cT9NiIog41 — #Ciudadano x México (@LU1544838351) July 18, 2020

Estuviste en un sarcófago durante el prianismo o por la edad perdiste la memoria?Vaya que es una tristeza el deterioro de país que nos dejaron quienes tan bien le pagaban a tu patrón. Tampoco recuerdas las frivolidades de la actricita(1ra”dama”)que aplaudías? pic.twitter.com/X3X2y1DzAD — Matilde Cadena (@1404mati) July 18, 2020

Con información de: publimetro.com

