Confesó haber sido insegura

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (Agencias)

La actriz Bárbara Mori abrió su corazón durante una charla muy íntima con su amiga Marimar Vega, a quien le habló de una de las etapas más complicadas de su vida.

Quien dio vida a “Rubi” recordó lo que fue estar junto a Sergio Mayer y recibir sus órdenes, ya que en ese momento ella era una mujer llena de inseguridades, por lo que, al darse la separación, tuvo un nuevo despertar.

“Mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque durante cinco años viví bajo sus órdenes, él tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña totalmente falta de amor, completamente insegura”, mencionó.

Reiteró que en aquel momento la inseguridad y el miedo no le permitieron abandonar esa relación en la que no era feliz; “cuando tomé la decisión de separarme yo era súper infeliz”.

“Luche más años, porque quería que mi hijo no viviera lo que yo viví, separación de tus papás… hasta que me di cuenta de que no iba a ser feliz, él me veía todos los días y yo quería que me viera bien”, admitió.

Comentarios