A pesar de que son la primera línea de combate contra el covid-19, los expertos en salud siguen sufriendo de actos discriminación como es el caso de un enfermero, quien el fin de semana fue brutalmente golpeado por sus vecinos, además de haberle quemado la casa y robarle sus pertenencias.

El agredido de nombre, Daniel Porro, señaló que a mitad de julio comenzaron las amenazas, después de haber dado positivo a la prueba de covid-19.

El enfermero fue llevado a un hospital Bouquet Roldán en Argentina y luego de 14 días de recuperación fue dado de alta.

Aunque los vecinos le advirtieron que se mudara de barrio o de lo contario quemarían su casa.

“Me decían que me vaya del barrio porque tenía coronavirus. No sólo no tengo porque cumplí con el aislamiento, sino que me quemaron la casa y me robaron el auto”.

Incluso, la policía trató de explicar al vecino que el enfermero no tenía coronavirus debido a que se mantuvo aislado, pero tres días después fue agredido.

«La Policía le explicó bien cómo era el tema de los contactos, del aislamiento, pero esta persona nunca lo entendió, hasta hace tres noches, que me pasa todo esto”, señaló.

