Kalimba contó su verdad

El cantante Kalimba decidió romper el silencio y hablar sobre el caso en el que se vio envuelto hace nueve años, cuando fue acusado de abuso sexual a una menor de edad. Noticia que llevó su carrera a la ruina, cuando estaba en la cima del éxito musical.

Fue durante una plática con Yordi Rosado que el exvocalista de OV7 explicó que pronto escribirá un libro para contar su versión de los hechos, aunque resumió brevemente lo ocurrido en aquella ocasión y la razón por la que fue acusado de dicho delito.

Kalimba recordó las acusaciones que recibió por parte de Daiana, quien lo demandó por una supuesta violación después de conocerse en un antro. El cantante dijo que nunca tuvo contacto con la chica, pese a que ella le ofreció mantener relaciones sexuales.

“Estaba en el antro, verán que en las fotos yo nunca interactúo con ellas. Daiana me dijo que le rogó al director de la empresa que la pusieran de edecán. Yo le pedí a mi manager que la bajara”, expresó a Rosado.

Según contó, aquella noche varios amigos lo acompañaban, pues festejaban un cumpleaños, así que los invitó a su suite para festejar, mientras él estaba en otra habitación. Luego la joven fue con él y después de un rato decidió dejarla, para irse a descansar.

“Platicamos un segundo, me ofreció que tuviéramos sexo, le dije que no, me fui al otro cuarto. Ya no había fiesta, ahí estaban ellos platicando, me fue a seguir. Justamente, Thayli (la otra chica del caso) quien sí fue a declarar, fue ella quien la corrió”, declaró el exvocalista de OV7.

Además, explicó que el procurador de Quintana Roo de aquel momento (sin mencionar el nombre) amenazó y manipuló las pruebas que demostraban la inocencia de Kalimba para limpiar su nombre, ya que estaba vinculado con otros casos.

