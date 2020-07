Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 2 chinos de ser hackers y robar secretos comerciales del país norteamericano, así como de atacar a empresas que desarrollan una vacuna contra el coronavirus.

Con base en información de las autoridades de Estados Unidos, los dos piratas informáticos trabajan para Beijing robando terabytes de datos de investigaciones entorno al nuevo virus SARS-CoV-2. Además, sostienen que también robaron los datos de compañías occidentales de 11 naciones diferentes.

Los supuestos culpables del robo informático son- con base en información de las autoridades- Li Xiaoyu y Don Jiazhi.

WATCH: Today at 11:30am ET, Assistant Attorney General for National Security John Demers and Justice Department officials to announce charges in a national security cyber matter. https://t.co/VOabbFCPRW

— Justice Department (@TheJusticeDept) July 21, 2020