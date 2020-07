Inventan casos de covid-19 en futbol paraguayo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Con 53 casos positivos, 35 entre jugadores y 12 más en la plantilla de árbitros, el torneo de futbol paraguayo se tuvo que suspender horas antes de que se reactivara el pasado viernes 17 de julio.

Sin embargo el número de contagios generó sospechas y en una segunda prueba realizada de los 53 casos solo tres fueron confirmados como positivos, todos del club 12 de Octubre, lo que generó un escándalo por los falsos positivos.

De acuerdo a información publicada, laboratorios privados y el Laboratorio Central del Ministerio de Salud fueron los encargados de realizar el segundo estudio, y luego de darse a conocer los nuevos resultados, la Asociación Paraguaya de Futbol (APF), fue señalada por el Presidente de Olimpia, Marco Trovato de manipular las primeras pruebas.

“Yo tengo muchísima autocrítica y la verdad que no me siento cuestionado. No veo en qué la comisión médica actuó mal cuando el viernes a la mañana pide la suspensión de la jornada hasta aclarar todo. Había cuatro instituciones y cincuenta y cinco personas involucradas entre positivos e indetectables.

La comisión médica, bajo mi presidencia, no va a permitir que se juegue al futbol con esos interrogantes”, dijo Gerardo Brunstein, Jefe Médico de la APF, uno de los señalados. El caso provocó la renuncia de Graciela Russomando, Coordinadora del equipo de diagnóstico de Covid-19 del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, quien en una entrevista con el canal NYP; aseguró que su ética profesional es más fuerte que sus ganas de seguir respaldando al Ministerio de Salud paraguayo.

“Me despido, no porque haya tenido algún problema con SENACSA, institución que me abrió las puertas como profesional. Me despido porque la ética y la moral son más fuertes que las ganas de seguir apoyando a un Ministerio de Salud Pública sin ética y moral. Quiero seguir durmiendo tranquila. Yo creo que nunca fueron positivos”, sentenció.

La APF informó en el mismo boletín donde se postergó el inicio del torneo, que se espera se reactive mañana miércoles 22 de julio, pero todavía sin tener una fecha exacta del comienzo.

