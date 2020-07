Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Alfredo Guevara.-

Conforme se acerca el arranque del proceso electoral, en septiembre de este año, irán dándose a conocer prospectos para los cargos de elección popular que estarán en juego. Será la segunda elección concurrente, en las que participará el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral de Tamaulipas, tomándose en cuenta que se elegirán diputados federales, pero también alcaldes y diputados locales el mismo día en el Estado. Sindicatos, regidores, alcaldes y diputados locales, buscarán nuevamente ser candidatos independientes o bien postulados por partidos políticos. Y que no nos extrañe, por el contrario, sentará las bases para ir conociendo los cuadros políticos que andarán en campaña y, a la vez, para definir los mejores prospectos. Ya dependerá de la población, conceder o no el voto a los que irán por primera ocasión o los que buscarán repetir en el cargo e incluso, están en uno y van por otro. De los que no ocultan su intención por participar, en aras de servir a la comunidad que los vio nacer, crecer y desarrollarse de manera profesional está el diputado local HÉCTOR ESCOBAR. Nació y creció en la heroica Matamoros, donde asegura “el pueblo es bravo como su río”. Es una ciudad, en la que expone que se habla fuerte y claro, donde no se habla sin rodeos. Desde luego que HÉCTOR aspira a la alcaldía de Matamoros y no lo oculta, de ahí que esté realizando su mejor esfuerzo como diputado local por esa ciudad fronteriza. Su paso por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, sentó las bases para identificarse aún más con el magisterio. Hasta ahora no hay cuadro político que le haga competencia, dado que el único que pudiera ser es el Secretario de Desarrollo Económico CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, quien ha participado en cuatro elecciones, en las que ha perdido todas. Al margen de ello, HÉCTOR ESCOBAR representa la carta fuerte del Partido Acción Nacional para Matamoros en la próxima elección de Tamaulipas. Desafortunadamente, el papel de MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, a quien la gente de esa población lo identifica como “la borrega” no ha respondido a la confianza de la población y poco a poco ha perdido la poca confianza ciudadana. Quizá por ello, ESCOBAR ha empezado a trabajar con tiempo, recorriendo colonias, dialogando con los matamorenses, contribuyendo a las medidas de prevención por el covid-19, preocupado por el avance de la pandemia. Desde luego que la próxima elección concurrente será atípica, diferente a cualquier otra anterior y por consecuencia, los tiempos político-electorales no serán la excepción. Por ello decimos que conforme pasen las semanas, irán surgiendo prospectos, sobre todo en redes sociales, que buscarán promoverse sin infringir la ley, conscientes de que la próxima elección está cada vez más cerca y por tanto, es importante empezar a moverse.

LOS MANCHADOS

Un 20 de julio, pero de 1999, JORGE ALFREDO LERA MEJÍA tomó protesta como presidente de los Economistas de Tamaulipas. Sin embargo, la directiva con el paso de los años se fue trasladando a otros lugares, concretamente a Tampico, donde se imparte la carrera, existiendo dos grupos. LERA sigue siendo vicepresidente nacional noreste de la Liga de Economistas. En esta Capital no hay carrera de economía, se imparte en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico. En un tiempo, los economistas de esta Ciudad eran egresados del Instituto Tecnológico de Monterrey, entre estos los “fifís” RODOLFO HIGUERA, ANASTACIO MARTÍNEZ y otros como LAURA ALICIA GARZA GALINDO egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los únicos economistas que salieron del Instituto Tecnológico Autónomo de México fueron precisamente JORGE ALFREDO LERA MEJÍA y su tocayo JORGE ALBERTO REYES MORENO, de donde egresaron también PEDRO ASPE ARMELLA, JOSÉ ANTONIO MEADE, FELIPE CALDERÓN, entre otros “pesados”. En fin.

