Trepa hasta ventana de hospital para ver a su madre antes de morir

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un joven trepó todas las noches hasta la ventana donde se encontraba su madre en un hospital de Palestina, para acompañarla durante todo el tiempo que ella estuvo hospitalizada ya que no lo dejaban ingresar al nosocomio, antes de que ella muriera.

Se trata de Jihad Al-Suwaiti, quien cada noche subió hasta la ventana del cuarto de su madre durante las cinco noches que permaneció internada en el Hospital Estatal de Hebrón.

Esta historia fue relatada a los medios por el hermano mayor de Jihad, mencionando que su madre, Rasmi Suwaiti de 73 años de edad, padecía leucemia cuando se contagió de Covid-19 y que al enterarse de su muerte, el joven se mostró enojado y en negación.

Señaló que su hermano Jihad era el más joven y cercano a su madre, sobre todo después de la muerte de su padre hace 15 años.

Señaló que las autoridades del hospital reprendieron a Jihan numerosas veces, pero que este ignoró las advertencias y continuó subiendo a la ventana.

“Todos los días, cuando hablo con mi madre, me dice que sea fuerte y que me prepare, que tengo una misión que cumplir aquí, pues yo le digo que me iría con ella. Le ruego al cielo que me dé fortaleza para el día que llegue ese momento.”

Jihad Al-Suwaiti

💔💔💔 pic.twitter.com/RvLEtDZgLm

— 🌺Mara En Casa 🏡 (@MaraRWat) July 20, 2020