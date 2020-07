Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A través de Twitter, Kanye West dijo que ha estado tratando de divorciarse de su esposa Kim Kardashian, en un mensaje que fue borrado minutos después.

El mensaje decía: “He estado tratando de divorciarme desde que Kim se reunió con Meek en el Wardolf para la reforma penitenciaria”.

El representante de Kardashian no ha realizado ningún comentario.

West publicó una serie de tuits que también fueron borrados más tarde, donde decía que su esposa estaba tratando de encerrarlo por razones médicas y en los que se comparaba con Nelson Mandela.

Tuits que publicó un día después de lanzar su campaña a la presidencia de Estados Unidos, con un disperso mitin en Charleston, Carolina del Sur.

El cantante, de 43 años, ex seguidor del presidente Donald Trump, ha dejado a los votantes confundidos sobre si su campaña es genuina o un truco publicitario para ayudarlo a vender álbumes o mercadería.

Here is all of Kanye West's tweets including the deleted ones from tonight. The ones that were replying with some shit that they found funny are fucking disgusting. He clearly doesn't have someone effective to talk to. Everybody please Pray for Ye pic.twitter.com/hlIbZ5AZNP

— ALFREDO 🍝 احمد 🇵🇸 (@YeezyBound) July 21, 2020