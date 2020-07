Se desata tiroteo durante funeral en Chicago

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un tiroteo sucedió en un funeral en Chicago, Estados Unidos, donde al menos 14 personas resultaron heridas, así lo informaron las autoridades.

Los asistentes al funeral, fueron atacados por personas que viajaban en un vehículo negro, disparando contra los presentes, así lo detalló Eric Carter, portavoz de la Policía.

Algunos asistentes al funeral respondieron con disparos a los atacantes, cuyo vehículo terminó por accidentarse. Los agresores huyeron del lugar.

Se informó que la policía detuvo a “una persona de interés”.

En el lugar se recuperaron unas 60 balas.

"Right now we have a total of 14, of the 14 only 13 are being treated, 1 refused medical attention, she had 1 GSW, graze wound to the stomach." #ShitCPDSays #MassShooting #Chicago #ChicagoScanner

— Spot News (@SPOTNEWSonIG) July 22, 2020