La pareja conformada por Demi Lovato y Max Ehrich está comprometida. Los cantantes y actores hicieron el anuncio este jueves en Instagram, donde cada uno publicó una fotografía de ellos besándose en la playa. Lovato también publicó una foto de su anillo.

La cantante escribió: “Supe que te amaba el momento en que te conocí”, “Fue algo que no puedo describirle a nadie que no lo haya vivido de primera mano, pero por suerte tú también lo viviste… Nunca me he sentido amada de una manera tan incondicional por alguien en mi vida (aparte de mis padres) con todo y mis defectos. Nunca me presiona a nada más que ser yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mi”.

La pareja comenzó a salir a principios de este año, Ehrich, de 29 años, ha sido nominado a múltiples Emmy Diurnos por su trabajo en “The young and the restless” y ha aparecido en series de TV y películas y ha lanzado su música.

Lovato tiene 27 años, ha sido nominada al Grammy y lanzado un número de álbumes y sencillos de éxito tras haber saltado a la fama con la película musical de Disney Channel “Camp Rock”.

Por su parte Ehrich escribió: “Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que jamás soñé y más en una compañera de vida. No hay palabras para expresar lo infinitamente enamorado que estoy de ti”.

Y agregó: “No puedo pasar otro segundo de mi vida aquí en la Tierra sin el milagro de tenerte como mi esposa”.

