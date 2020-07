Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una joven afgana asesinó con un fusil a dos talibanes que mataron a sangre fría a sus papás.

Qamar Gul, una joven de 15 años, fue testigo de la cruel muerte de sus padres a manos de un grupo de talibanes en Taywarah, en la provincia central de Ghor, en Afganistán.

Según con las declaraciones de Habiburahman Malekzada, jefe de la aldea y de la policía local, un grupo de insurgentes que entraron a la casa de la joven buscando a su padre, quien era partidario del gobierno.

Los talibanes lo arrastraron a fuera de la vivienda, mientras su esposa, y mamá de Qamar, intentaba impedir que le hicieran daño a su esposo. Por desgracia ambos fueron ejecutados afuera de su casa.

Para salvar su vida y la de su hermano menor, Qamar fue por la AK-47 que su padre guardaba dentro de su casa y con ella disparó a los talibanes, matando a dos de ellos.

This is Qamar Gul from Tiwara district of Ghor province of Afghanistan along with her 12 year old brother, Habibullah.

Terrorists ambushed their village, murdered their parents & tried to rape her. She gunned down 10 Terrorits to protect herself & her brother. pic.twitter.com/uPGZq4ERNG

— Farhan khan Niazi (@niazi__khan) July 22, 2020