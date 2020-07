Se le mueren sus dos hijos por Covid-19 en 11 días

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A nivel mundial, el Covid-19 ha causado miles de muertes, donde incluso familias enteras han fallecido o gran parte de ellas debido a esta enfermedad, y una experiencia similar fue la que está viviendo Monete Hicks, una madre de familia que perdió a sus dos hijos en un lapso de 11 días.

Monete, proveniente de Lauderdale Lakes, Florida, aseguró que sus dos hijos fallecieron debido al nuevo coronavirus.

Hicks señaló que el primero en tener problemas fue su hijo Byron, de 20 años, que tuvo dificultades para respirar, por lo que llamó una ambulancia.

Ya en el nosocomio su hijo no pudo resistir la enfermedad y falleció víctima de un infarto horas después de llegar al hospital; pero su pesar no terminaría ahí, esto apenas comenzaba.

Cuando todavía lloraba la muerte de su hijo, siete días después Monete recibió otra dura noticia, su hija Mychaela, de 22 años, también tuvo que ser hospitalizada por padecer fiebre alta y dolor de cabeza.

Al pasar de los días la salud de su hija se fue minando, quien en el proceso perdió un riñón, para finalmente también fallecer.

Tanto la salud de Byron como de Mychaela se vio comprometida debido a sus condiciones previas, ya que ambos tenían obesidad y asma, además de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el caso de su hija.

Monete señaló que durante el día aguanta el dolor, pero por la noche se siente muy afectada.

Monete Hicks urges people to "just stay home" after losing both her son and daughter to Covid-19 in a span of 11 days.

She says to "take it seriously," noting that prior to the pandemic, "my babies were fine."https://t.co/sgW8gSNLcm pic.twitter.com/AMI9oHrZrG

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) July 20, 2020