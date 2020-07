Hay cuatro menores desaparecidos tras paso de ‘Hanna’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La tormenta tropical ‘Hanna’ tocó tierra en Nuevo León, la mañana de este domingo, a su paso por Tamaulipas y Nuevo León ha dejado algunas afectaciones y se reportan 4 menores desaparecidos.

El coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero informó la desaparición de 3 menores en Reynosa, Tamaulipas, y uno más en Nuevo León.

El menor desaparecido en Nuevo León, cayó al arroyo de Topo Chico.

En la zona nororiente de Nuevo León se registran fuertes lluvias e intensas rachas de viento con velocidades superiores a los 50 kilómetros por hora.

Se están realizando recorridos por parte de Protección Civil y Guardia Nacional para vigilar y proteger a la ciudadanía. La recomendación de las arridadas es no salir de casa.

“La mejor forma de estar seguros es de no ponernos en riesgo, de estar seguros es quedándonos en casa, si no tiene a que salir no lo haga, sólo salga si es algo muy importante, hoy más que nunca es muy importante que no salgamos de casa por los riesgos que existen por estas lluvias muy fuertes que ya están presentándose en el estado de Nuevo León” comento León Romero.

