Kanye West se disculpa con Kim Kardashian por revelaciones

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Kanye West ofreció disculpas a su esposa, la estrella televisiva Kim Kardashian, por revelar detalles privados de su familia en su primer acto de campaña hace una semana, según informaron este domingo medios locales.

A través de Twitter señaló: “Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella me ha cubierto a mí. A Kim le quiero decir, sé que te he hecho daño. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí”.

El rapero protagonizó un peculiar mitin en Carolina del Norte el domingo pasado en el que, preguntado sobre el aborto, se puso a llorar al recordar cómo su padre quiso interrumpir el embarazo de su madre y dijo que él pensó en hacer lo mismo cuando Kardashian se quedó embarazada de su primogénita.

El rapero atravesó un supuesto episodio bipolar y durante dos días escribió en su cuenta de Twitter decenas de mensajes que luego borró, donde mencionaba, entre otras cosas, que Kardashian había intentado “encerrarlo” con médicos y, que estaba intentando divorciarse de ella.

En tanto Kardashian pidió “compasión y empatía” hacia la salud mental de su marido señalando que es una persona brillante y complicada y que quienes son cercanos a Kanye conocen su corazón y entienden que sus palabras a veces no se alinean con sus intenciones.

Al parecer West permaneció esta semana en su rancho de Wyoming y ha evitado hablar con su mujer, que permanecía con sus cuatro hijos en Los Ángeles; sin embargo, ha recibido visitas de varios personajes del mundo del entretenimiento como Justin Bieber o Dave Chappelle.

El rapero recientemente comentó en su red social que puede “vencer” a Joe Biden, el candidato presidencial demócrata, y que está preparando un próximo álbum que podría llamarse Donda, en honor a su madre.

Hace apenas unas semanas el rapero apoyaba fervientemente a Trump, porque el plazo para registrarse ya ha expirado en media docena de territorios y los requisitos son complicados en otros.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020