El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recomendó el uso del cubrebocas, pero solo en espacios donde no se puede guardar sana distancia y como una medida sanitaria complementaria a las ya dadas a conocer, además de afirmar que el cubrebocas no es útil por sí mismo, “lo he estado diciendo periódicamente”, señaló.

Mencionó que no es una barrera suficientemente eficaz y efectiva para impedir que una persona que no se quiere contagiar, sea contagiado (…) No evita que a través de los ojos pueda ingresar el virus SARS-CoV-2, declaró.

Señaló que no hay ninguna resistencia al cubrebocas, que es muy importante que no se confundan como si hubiera dos bandos, tanto los enemigos como los favorecedores del cubrebocas, ya que esto sería una distracción, una confusión.

El Subsecretario señaló que el cubrebocas particularmente se recomienda en los espacios cerrados donde es difícil mantener la sana distancia como una medida complementaria de las demás.

