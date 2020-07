¿Dejó un testamento?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El cantante José Joel mencionó que sigue teniendo muchas dudas sobre las condiciones en que falleció su padre, el intérprete José José, el pasado mes de septiembre por lo que le exige a su hermana, Sara Sosa que aclare el misterio.

Durante una entrevista para una revista de entretenimiento, el cantante y Anel (ex esposa de José José) pusieron en duda incluso que exista un testamento debido a que nunca vieron dicho documento.

“No lo vimos, no sabemos si lo obligaron a firmar un testamento o qué. Es más, ¡no sabemos si en verdad hay un testamento! Y esta gente está escondida, no ha dado la cara, no responde los llamados, no responde nada”, dijo.

José Joel reiteró que planea seguir adelante en su investigación sobre los últimos días de su padre, dejando claro que no se trata de una batalla: “no es un pleito; solo queremos platicar con Sarita, que nos cuente qué ocurrió́ y porqué nos alejaron de él”.

Hay que mencionar que, pese a que el hijo mayor de José José puso en duda que exista un testamento de su padre, en octubre del año pasado el abogado del fallecido cantante aseguró que sí hay un documento.

