Destaca Nader clausura de crematorio

Adela Hernández.-

TAMPICO, Tam.- Luego de que las autoridades de la Secretaría de Salud colocaron los sellos de clausura al crematorio de funerales López Home, el presidente municipal de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, dijo que es una muestra de que en Tampico no hay amiguismos ni compadrazgos.

Señaló que el crematorio operaba con un permiso temporal expedido por la Secretaría de Salud, pero al no cumplir con los requisitos marcados fue clausurado este domingo, pues además generaba problemas de contaminación al medio ambiente.

Asimismo, indicó que el cierre de la funeraria vendrá a complicar la situación en la zona, pues hay pocos crematorios.

“Se hizo la inspección y no cumplía al cien por ciento con los requisitos que se le habían marcado para operar, por lo que se dio la instrucción de que se cerrara, porque contaminaba el medio ambiente; esto es una muestra de que en Tampico no hay amiguismos ni compadrazgo y al que no cumpla se le aplica la ley, hemos sido muy respetuosos con eso, la funeraria se cerró y no se va a reabrir, por lo pronto, hasta que no cumpla con lo que indica la ley”, puntualizó.

