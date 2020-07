Encuentra un ratón en su comida preparada

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una mujer de 57 años encontró un ratón en su comida, la cual había comprado en un supermercado y publicó su historia en las redes sociales.

Según el medio Daily Mail, Cath McCall Smith, compró un plato de pollo a la italiana en la cadena de tiendas Tesco, por menos de 5 dólares.

Al llegar a su casa, calentó el platillo y empezó a comerlo, y se llevó una muy desagradable sorpresa al descubrir, lo que primero pensó era un hueso y resultó ser un ratón en los alimentos.

La mujer horrorizada, explica que estuvo vomitando por 12 horas después del incidente.

Cath cuenta que en un principio creyó que se había topado con un hueso, pero después se dio cuenta de la asquerosa realidad.

Probablemente, el ratón cayó a la comida cuando era cocinada.

En las imágenes, que compartió en redes, se alcanza a ver al roedor muerto en el platillo.

La mujer pidió no comprar en esa cadena de supermercados y agregó que no puedes saber que encontrarás, «lo que descubrí en la mía me hizo vomitar durante 12 horas», lamentó.

El supermercado dijo que ya investigaban el caso y era la primera vez que tenían una situación de ese tipo.

«Tomamos todas las quejas de los clientes muy en serio y estamos llevando a cabo una investigación completa de lo que sucedió», agregaron.

Woman eats meal with meat in, shocked when she finds meat in it.

Tesco customer tucks into tray bake to find dead MOUSE in the sauce https://t.co/R0Jm36SUJn via @MailOnline

— richard Ⓥ (@kentman43) July 24, 2020