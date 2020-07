Un ‘demonio’ en la cancha

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rubén Jasso.-

Aunque su historia dentro del balompié comenzó de manera formal a los 15 años, Sergio Acuña ha logrado sumar historias de éxito en el futbol de Victoria y la región, así como en otras latitudes, consolidándose como un mediocampista de lucha, de entrega y siempre comprometido con la causa que le toca defender.

Conocido con el mote de “El demonio”, el joven futbolista ha conquistado más de 35 campeonatos con diversos equipos en distintos torneos a lo largo de varios años.

Su primer equipo fue el conjunto de los Búhos en el Torneo Siglo XXI, demostrando posteriormente sus cualidades en otras Ligas de la Ciudad.

En el Torneo de la Colonia Libertad conquistó cinco títulos con igual número de equipos como fue el caso del Deportivo Soria, Almazán, El Lic, Tortillería Azteca y Deportivo Alex.

Su talento también le permitió jugar en el Torneo de la Colonia Miguel Alemán, donde ganó el campeonato con el 5 Castillo en la categoría Juvenil y con Martínez la Copa y campeón de campeones en la categoría Libre.

El Torneo del Rastro también vio coronarse a Sergio Acuña, levantando el trofeo de campeón con Dimada, Guevara, Jabatos y Muñiz.

Con Dimada también conquistó la Liga y Copa en La Presita, mientras que en el Torneo de la Vamos Tamaulipas se coronó con Zorros y Galácticos.

En la Arena Fut-7 consiguió tres títulos con Multiformas; en el Nocturno de la Américo Villarreal hizo lo propio con Tamatán de la Cruz y en la Liga Premier Adelitas 2003 conquistó la Liga con Colopo Alvizo, entre otros torneos locales.

“El demonio” también ha participado en dos ocasiones con una selección de Antorcha Campesina en Zacatecas, así como una eliminatoria regional y estatal en la Copa Telmex con Multiformas, además de una competencia en Estados Unidos con el Atlético San Luis, méritos que lo llenan de orgullo y que lo mantienen entusiasmado para seguir buscando y cosechando éxitos.

Acerca de algún equipo al que le guarda un profundo cariño, Sergio Acuña responde sin dudar que Multiformas.

“Porque fue un reto para mi jugar con los mejores jugadores de Victoria, competir por un puesto y ser parte de un excelente equipo de mi amigo Mario Martínez (+), pues mucha gente no cree en uno, hasta lo hacen menos y demostrando tu fútbol cierras muchas bocas”, comentó.

Y agrega: “Me costó un mes que me dieran la oportunidad, ya me había agüitado, ya no quería ir porque no me daban chance ni cinco minutos, solo me quedé para demostrar e irme y al final me quedé y me gané el puesto de titular”.

Respecto a su apodo, recuerda que fue un cronista deportivo el que lo llamó así porque en un partido contra Fundador su equipo iba abajo en el marcador, ingresando a la cancha para anotar rápidamente dos goles, de ahí el mote que recibió porque entró como “un demonio” a la cancha y fue que se le quedó desde entonces ese sobrenombre.

