Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A causa de la pandemia del covid-19, el gel antibacterial se ha vuelto un producto esencial para los mexicanos a la hora de comprar la despensa.

Sin embargo, un reciente estudio que hizo la Administración y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), alertó que 87 producto mexicanos, o que se distribuyen en México, de gel antibacterial, contienen metanol entre su fórmula.

Los 87 productos registrados con metanol en su fórmula son las siguientes: Blumen, Klar and Danver, Modesa, The Honeykeeper, Hello Kitty, Assured Instant Hand Sanitizer, Bio AA, Lumiskin, QualitaMed y Herbacil.

Además de otras marcas como NeoNatural, Plus Advanced, Optimus, Shine and Clean, Selecto, Mystic, Shield, Scent Theory, Luz Eoi, Parabola, Rinse, Kleanz, Be Safe y DAESI, que también lo contienen.

Aprende a elaborar tu propio #GelAntibacterial, es una opción para que tengas siempre a la mano este insumo y complementes la higiene de manos. #Tutorial #COVID19 #Coronaviruspic.twitter.com/6Z3poG0A8I — IMSS Aguascalientes (@IMSSagsOficial) July 27, 2020

¿QUÉ ES EL METANOL?

El metanol es una sustancia que puede resultar tóxica cuando se absorbe por medio de la piel y puede llegar a ser mortal se llega a ingerir.

Entre los síntomas ante la ingesta de este producto ya sea de forma cutánea u oral, están: náuseas, vómitos, dolor de cabeza, visión borrosa, ceguera y en el peor de los casos la muerte.

Con información de: mty.telediario.com

Comentarios