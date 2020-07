Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Si eres un súper fashionista y amas todo lo que está fuera de lo común, tal vez el nuevo bolso de Bottega Veneta, que parece bolsa para basura, sea el modelo indicado para ti.

En las redes se ha hecho gran polémica por este lanzamiento, pues los usuarios consideran que no solo es fea, sino que además es muy para un diseño tan simple.

Con el precio de mil 650 euros o lo que en pesos mexicanos serían 42 mil 740, el bolso de Bottega Venetta ha causado una ola de odio en las redes sociales.

Y es que muchos han mencionado que sería bastante sencillo confundir este bolso con una simple bolsa de basura de las que se usan para poner la popó de los perros.

¿TE COMPRARÍAS ESTE BOLSO DE MANO?

El accesorio tiene un entramado que es casi invisible, por lo que a simple vista o sin prestarle demasiada atención, podría parecer una simple bolsa negra de basura.

Aunque hay al menos otros dos colores para este peculiar clutch, la realidad es que no ha recibido las mejores críticas por parte de los expertos en moda.

Algunos usuarios incluso han comentado que sienten que “siempre han estado a la moda” pues así es como llevan la bolsa de basura para colocar la popó de sus perros cuando van al parque.

Las bromas más recurrentes sobre este lujoso bolso son aquellas que aseguran que por menos de 10 pesos pueden tener una bolsa de mano casi idéntica a esa e incluso pueden guardar la popó de sus mascotas.

Wow – it DOES look like a poo bag!!https://t.co/nnxa8O71Kx

— micky gavin (@mickygavin) July 28, 2020