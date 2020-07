Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Luego de divulgar una noticia falsa relacionadas con el Covid-19, la cantante Madonna volvió a causar polémica, al subir la publicación a su Instagram, la cual fue censurada por la red social.

La publicación corresponde a médicos apoyando el uso de la hidroxicloroquina como tratamiento con el nuevo coronavirus, pieza que se atribuye a la América´s Frontline Doctors.

En su Instagram Madonna señala: “La verdad nos hará libres. Pero algunas personas no quieren escuchar la verdad. Especialmente aquellos en el poder que prefieren ganar dinero con la larga búsqueda de la vacuna. La cual ha sido probada y está disponible desde hace meses. Ellos prefieren que el miedo tome el control y permitir que los ricos se hagan más ricos y los pobres y enfermos se pongan aún más enfermos”.

Lo que provocó que la red social Instagram colocara una advertencia de “información falsa” en la publicación, la cual fue eliminada.

La Organización Mundial de Salud (OMS) informó de la suspensión de sus ensayos con hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados con Covid-19, luego de que no se demostrará que redujeran la mortalidad de la enfermedad.

—@Madonna posted the viral coronavirus misinformation video tonight. Just really depressing how people with huge platforms spread nonsense like this. pic.twitter.com/DWxNarjjX9

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) July 29, 2020