¿Cómo crearon la vacuna contra el covid?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

LOS ÁNGELES, California, julio 28 (Agencias)

La compañía HBO dio a conocer que realizará una miniserie sobre la búsqueda del descubrimiento de una vacuna contra el coronavirus, la cual será dirigida por el cineasta Adam McKay.

De acuerdo con información compartida por Deadline, la serie sobre la vacuna del covid-19 estará inspirada en el libro de no ficción “The First Shot” escrito por el periodista de The Atlantic y The New York Times Brendan Borrell. McKay producirá la serie, aún sin título oficial.

“The First Shot” cuenta, basándose en una exhaustiva investigación, la carrera mundial para encontrar una cura al coronavirus, centrándose en las personas y empresas que lo arriesgan todo para salvar el mayor número de vidas posibles.

Borrell ha estado cubriendo de cerca la búsqueda de la vacuna del covid-19, escribiendo varios artículos para publicaciones como The Atlantic, Wired, National Geographic y Science Magazine. También ha abordado temas como las enfermedades raras o las bacterias carnívoras en su carrera.

Como parte de su contrato de cinco años con HBO, McKay (“La gran apuesta” o “El reportero: La leyenda de Ron Burgundy”), actualmente trabaja con el director Bong Joon Ho en la adaptación televisiva de la ganadora del Oscar “Parásitos”.

Comentarios