La actriz Regina Blandón, quien es mayormente reconocida por su trabajo en La Familia P. Luche, ha causado polémica en redes sociales debido a que dio su opinión acerca del aborto legal.

Por medio de Facebook, la actriz compartió una foto en la que se le ve con un pañuelo verde, alusivo al movimiento feminista, junto a un mensaje sobre el aborto.

«El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino (como dijo @fdobonilla). Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, te obliga a ser madre. Por eso aborto legal ya», escribió Regina.

La imagen ya ha sido compartida por más de 40 mil personas y algunos se han mostrado a favor, mientras que otros mantienen su postura en contra del aborto.

