El piloto mexicano de la Fórmula 1 está contagiado de COVID-19 y por eso no participará del Gran Premio de Gran Bretaña programado este fin de semana, a reserva de que pueda ausentarse -por lo menos- de la siguiente carrera el 9 de agosto.

La F1 publicó un mensaje en Twitter para notificar del positivo de Sergio Pérez, piloto de Racing Point que hasta el momento en la temporada sumaba dos sextos lugares y un séptimo en las carreras de Austria en las primeras dos fechas y de Hungría.

Este mismo jueves, Checo estaba programado para atender una conferencia de prensa, pero sorpresivamente la FIA informó que se cancelaba la cita con los medios por un «resultado no concluyente» en una prueba de coronavirus, que horas más tarde se confirmó fue positivo​.

BREAKING: Sergio Perez will not take part in this weekend's British Grand Prix after testing positive for COVID-19

He is self-isolating and we wish him a speedy recovery

Racing Point's driver line-up will be announced in due course pic.twitter.com/bfndFxqa9D

