Inicia misión que buscará vida en Marte

Hoy inició la misión para encontrar vida en Marte, con el despegue del rover “Perseverance” en Cabo Cañaveral, en Florida.

El “Perseverance” tiene como misión encontrar vida microscópica ya sea presente o pasada sobre la superficie marciana.

El vehículo fue lanzado este jueves a las 7:51 (11:51 GTM) en un cohete Atlas V, desde

la plataforma de lanzamiento 41 del Centro Espacial Kennedy de la NASA.

Las condiciones para el lanzamiento fueron inmejorables, según datos de la NASA.

Se dio el conteo regresivo y después los cuetes encendieron, tras un pequeño temblor, el “Perseverance” despegó desde el centro de control de Pasadena (California).

Se espera que llegue a Marte el próximo mes de febrero, tras un viaje de 7 meses.

La fecha para el despegue debía producirse en este periodo del año, ya que es cuando la Tierra y Marte tienen la alineación adecuada para que el viaje sea lo más barato posible.

De lo contrario la misión ‘Mars 2020’ tendría que esperar 26 meses y costaría unos 500 millones de dólares retrasar el lanzamiento.

Perseverance rover launches ahead of seven-month journey to Mars in Nasa's most ambitious hunt for life on the planet since the 1970shttps://t.co/5XqtoYsVn6 pic.twitter.com/yfiQhA8DG3

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 30, 2020