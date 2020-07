Propondrán cubrebocas obligatorio en Tampico

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Adela Hernández.-

Tampico, Tamps.- Ediles de la comuna porteña proponen se declare el uso obligatorio del cubrebocas en Tampico.

En sesión de cabildo, el regidor Antonio Heredia Niño expuso que actualmente se está viviendo una situación difícil de carácter sanitario que ha reflejado severamente en la actividad económica con el cierre de negocios o suspensión de actividades, dejando sin empleo a muchas personas y negocios en la quiebra.

Ante ello advirtió «si no tomamos una medida drástica en el tema sanitario se nos va a venir una tercera crisis que todavía no conocemos, porque una vez que no hay economía, que te acabaste los ahorros que, no tienes trabajo van a empezar los robos y los asaltos».

Dejó en claro que en la actualidad Tampico se distingue por ser una ciudad segura por lo que propuso «hagamos un esfuerzo drástico en el tema sanitario porque primero empieza la salud con el tema del covid-19 podemos retomar la economía y podremos pasear o mitigar lo que se vendrá para finales de año de una situación de inseguridad».

Ante ello insistió » propongo que el cabildo de Tampico declaré obligatorio dentro de su dentro de su municipio el uso de tapabocas en cualquier lugar exterior salvo campo deportivo y las actividades que no que se requiere trabajar sin el tapabocas en las experiencias de otros países avanzados nos han demostrado que el uso de tapabocas realmente funciona por lo que les pido al cabildo de declararlo obligatorio dentro de su territorio».

