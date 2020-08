Roban auto a mujer con su hijo adentro

“Está mi nene, está mi nene”, les gritaba a los ladrones. “Sacalo, sacalo”, le contestaba uno de ellos. No hubo caso. Los ladrones, a quienes se les observa claramente el rostro, aceleraron. De fondo, los gritos de la mujer que alertaron a todo el barrio.

Todavía muy afectada, la mamá expresó su desazón por la grave situación de inseguridad que se vive en el barrio.

“Sólo iba a trabajar. Iba a dejar al nene con mi mamá para poder trabajar. Estaba cerrando el portón y los vi y lo primero que quise fue sacar a mi nene de adentro del auto. Es mi único nene. Casi lo pierdo antes de que nazca. No puedo tener otro más. Sentí que se llevaban todo. No me importaba el auto, sólo mi hijo’, relató. Y ver que se iban y no lo dejaban, me desesperé. No me importó que tuvieran armas. No me importaba nada, sólo mi hijo”, agregó la víctima, que tras ser arrastrada por el vehículo, sufrió una fractura en el brazo izquierdo.

“Se lo llevaban. Quería hacer cualquier cosa por él. Yo lo llamaba y me gritaba ‘mamá’. Empecé a pegarle con lo que tenía en la mano porque no se bajaban. Me aferré la puerta muy fuerte. “Sentí que me moría porque corrí detrás de ellos y no paraba. Grité con todas mis fuerzas. Salieron todos mis vecinos. Lo único que recuerdo es correr por el medio de la calle”, continuó Claudia con su relato.

Rubén, el marido y padre de las víctimas, contó que sufrieron otros asaltos. Colocaron en la puerta de su casa un cartel que dice: “Esta casa fue robada dos veces”, según información de Télam. Otro dato revelado por el hombre es que -según les dijo la Policía- los delincuentes habían sido liberados hace menos de un mes y son conocidos en el barrio.

Con información de: debate.com