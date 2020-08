Oculta IMSS información sobre un bebé internado

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Julio L. Guzmán

Ciudad Madero, Tam.- Una madre de familia pidió la intervención de las autoridades, debido a que desconoce la condición de su hijo, quien desde hace casi un mes se encuentra internado en el Hospital del Seguro Social en Madero.

La señora Perla González Rodríguez, señaló que desconoce la situación de su hijo, pues no sabe si está vivo o muerto, ya que no le brindan información.

Indicó que fue maltratada e insultada por el personal de seguridad y de servicio social de la clínica al momento de querer saber sobre su vástago.

«Yo me siento desesperada, no sé nada de mi bebé, el guardia me empujó y me dijo de cosas. Mi nene tiene un mes. Mi hijo llegó al IMSS porque lo operaron de los intestinos, le han hecho dos operaciones, no sé más cosas, no sé si come si está bien, o si está bien o muerto».

Se dijo desesperada porque desde hace un mes no sabe nada de su bebé, pues a pesar de sus esfuerzos no le brindan información.

Denunció que fue discriminada por el personal por el solo hecho de toser, lo que consideró algo de muy mal gusto por parte del personal del IMSS.

