‘Isaías’ se degrada a tormenta tropical y va para Florida

Este sábado tocó tierra el huracán ‘Isaías’ en las Bahamas, a su paso dejó afectaciones como inundaciones, cortes del servicio eléctrico y árboles caídos.

Reportan que tuvo vientos de máximos de 130 kilómetros por hora y ya se ha degradado a tormenta tropical.

Se espera que muy pronto pase por Florida y cerca de Fort Pierce en la tarde con vientos de 100 km/h.

Hace 11 meses, el huracán Dorian también pasó por el archipiélago de Bahamas, dejando 70 muertos y daños multimillonarios.

El gobierno anunció que al menos unas 53 personas buscaron cobijo en refugios en la isla de Andros.

También se reportaron números cortes de luz, en diferentes zonas.

Here are the 5pm Key Messages on #Isaias. Hurricane conditions are still expected along portions of the Florida east coast on Sunday. Go to https://t.co/SiZo8ohZMN for detailed local information. The latest advisory is at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/DCnawp12kC

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 1, 2020