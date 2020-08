Asesina a empleado de Burger King por hacerlo esperar

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un empleado de Burger King fue asesinado de un disparo por hombre hispano en Florida.

Desmond Armond Joshua de 22 años, atendía un Burger King, en el condado Orange, en el centro de Florida.

Al parecer, ese día, el sábado 1 de agosto, el local estaba muy concurrido y los clientes tenían que esperar un poco para recibir su comida, pero una mujer no pudo controlarse y comenzó a enojarse y gritar, hasta el punto de amenazar con llamar a su ‘hombre’ para arreglar la situación.

Los encargados del restaurante la vieron tan alterada que decidieron darle un reembolso de 40 dólares y le pidieron que se fuera.

La mujer se fue, pero regresó al poco tiempo con un hombre que fue identificado como Kelvis Rodríguez-Tormes, de 37 años.

Rodríguez, instigado por la mujer, de la que se desconoce su identidad, desafío al Joshua a una pelea.

En las grabaciones de vigilancia se puede observar como Rodríguez sujeta por la cabeza al empleado, e intenta asfixiarlo, hasta que el personal logra zafarlo. Entonces el agresor sale del restaurante y se dirige a su auto, donde toma una pistola y regresa.

Antes de dispararle a Joshua le dijo «tienes dos segundos antes de que te dispare».

Armond Joshua falleció en el hospital al que fue llevado de urgencia después del ataque.

Rodríguez-Tormes fue detenido y acusado de homicidio en primer grado con un arma de fuego, destrucción de evidencia (el arma no apareció) y posesión de arma de fuego por una persona con una condena penal previa.

Last night, Desmond Joshua, 22, was shot and killed in the parking lot at the Burger King on E. Colonial Dr., where he just started working. Detectives arrested Kelvis Rodriguez-Tormes, 37, on charges of 1st Degree Murder, Destruction of Evidence & Possession of Firearm by Felon pic.twitter.com/gIVJeFGGGR

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) August 2, 2020