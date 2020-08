Todo salió bien, y el resultado fue una fotografía un tanto fuera de foco en donde se ve, entre sombras, al John arrodillado, a Erica sorprendida frente a él y el anillo y el cometa de fondo iluminando la escena. John, quien se describe como un aficionado del espacio, fue el encargado de publicar estas fotografías en Twitter, en donde por supuesto, se volvieron virales.

Can I get a retweet for what I pulled off last night? We even saw the ISS pass by! @SpaceX @NASA @elonmusk @astro_g_dogg @Space_Station #NeowiseComet pic.twitter.com/b9HhpOvqto

— John Nicotera (@YohnnyNic) July 19, 2020