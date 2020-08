El “Ladrón de la combi” ya tiene cumbia

Aquí te compartimos parte de la polémica letra de la canción, inspirada en «17 Años», de Los Ángeles Azules:

«Amigos rateros… ¿qué creen que me pasó? En una combi un percance me pasó, pasé por mi colega y todo iba normal, nunca imaginé por lo que yo iba a pasar. Planeamos bien el rollo, subí primero yo, pedí las billeteras, de pronto algo pasó, sentí que me golpearon y mi compa corrió, sentí otro ch…, todo mal me salió», menciona parte del tema. «Quise salir corriendo (17 mil p…), no pude ya bajarme (17 mil p…), en bola me agarraron (17 mil p…), sentí que iban a matarme (17 mil p…)».