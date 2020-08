Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La futbolista de 19 años Ellen Fokkema pasará a la historia del balompié, pues de forma oficial será la primer jugadora que estará participando en el futbol varonil y lo hará con el VV Foarut de Holanda, país del que es originaria.

La Asociación Holandesa de Futbol informó que la joven se incorporaría a las filas del club de los Países Bajos, el cual pertenece a la novena división actualmente, a través de un comunicado, además cabe destacar que la misma Fokkema ya habló por primera vez como integrante del conjunto rojinegro. «Es fantástico que pueda seguir jugando en este equipo.

He estado jugando con estos muchachos desde que tenía cinco años y lamenté no poder jugar con ellos en un equipo profesional. En la KNVB (Real Asociación Holandesa de Futbol) siempre me aconsejaron que siguiera jugando con los niños el mayor tiempo posible, entonces, ‘¿por qué no debería ser posible? Es todo un desafío, pero eso sólo me emociona más'», dijo Ellen durante una entrevista para Omrop Fryslan.

No obstante, cabe mencionar que la participación de Ellen en el VV Foarut tiene que ver con un experimento que realizó el futbol de Holanda, pues quieren ver cómo funcionará una mujer en el balompíe varonil.

