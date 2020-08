Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Luego de la explosión que el pasado martes se registró en Beirut, Líbano, ahora ha salido a relucir que al parecer la portada del mes pasado de The Economist predijo este suceso.

Y es que según la vidende Deseret Tavares aseguró, en su nuevo video, que los editores de la revista sabían que la explosión sucedería. Todo por la portada de julio 2020, que llevaba como título “La siguiente catástrofe”.

The next catastrophe (and how to survive it)

Latest one for The Economist

AD Graeme James @AnnaGoodsonMgmt pic.twitter.com/ZUYH7VzZxB

— Andrea Ucini (@AndreaUcini) June 25, 2020