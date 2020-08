Cardenales vs Cachorros: pospuesto por caso de covid

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El partido del viernes entre los Cardenales y los Cachorros de Chicago ha sido pospuesto después de que otro jugador del equipo de San Luis dio positivo en COVID-19.

Grandes Ligas anunció que el duelo ha sido aplazado a fin de dar más tiempo a la realización de pruebas adicionales y para completar el proceso de rastreo de contacto.

Los Cardenales no han jugado desde el viernes de la semana pasada, cuando dos de sus peloteros dieron positivo en coronavirus durante las pruebas. En total se ha confirmado que ocho peloteros del equipo han resultado contagiados, entre ellos el receptor puertorriqueño Yadier Molina.

Can confirm Cards have at least one positive test. Game postponed. No news on rest of series yet. https://t.co/F4jHy3XviK

— Jesse Rogers (@JesseRogersESPN) August 7, 2020