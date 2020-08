Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Eduardo Verástegui ha generado una gran polémica en las redes debido a un mensaje algo controversial que compartió a través de Twitter, en donde mostró su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El actor publicó un tuit al que acompañó con una foto donde aparece con Trump, así como con el vicepresidente, Mike Pence. Verástegui alega que el presidente apoya a la comunidad hispana, además de ser próvida.

“Hagamos a Estados Unidos y a México grandiosos juntos. Donald Trump y Mike Pence son provida, profamilia, pro libertad religiosa, en favor de la prosperidad de los hispanos y a favor de terminar con el tráfico de menores”, escribió Verástegui.

Let’s make America and Mexico great together! @realDonaldTrump @Mike_Pence Pro-Life, Pro-Family, Pro-Religious Liberty, Pro-Hispanic Prosperity, and Pro-Ending Child Trafficking. Viva México 🇲🇽 and Viva United States 🇺🇸 God Bless America, God Bless Mexico and God bless the world! pic.twitter.com/uy2ebJwEZf

— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) August 6, 2020