El Papa Francisco ha desatado polémica luego de su reflexión sobre el Evangelio de San Juan, en medio de la última misa dominical celebrada en el Vaticano, en la que lamentó la injusticia estructural que implica el actual orden económico a nivel internacional.

El sumo Pontífice sorprendió a quienes seguían la homilía, sin feligreses y transmitida vía streaming, al señalar que, “defender al pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio hasta tal punto, que nosotros seremos juzgados sobre ellos”.

«¿Cómo te ha ido con los pobres? ¿Les has dado de comer? ¿Les has visitado en la cárcel? ¿Le has visto en el hospital? ¿Has asistido a la viuda y al huérfano? Porque allí estaba yo’, será lo primero que Jesús pregunte en el día del juicio», recordó el sumo Pontífice.

El Papa finalizó su reflexión pidiendo a los católicos ayudar a los más necesitados pues «no seremos juzgados por los viajes que hacemos o por nuestra relevancia social, sino por nuestra relación con los pobres. Sobre esto seremos juzgados».

Con información de: telediario.com

