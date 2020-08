Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

¿Una cucaracha que es DJ?… sí. Resulta que un joven colocó una transmisión en vivo en Facebook con el supuesto DJ cucaracha y rompió por completo las redes sociales.

El joven de nombre Calet buscó innovar con el insecto, volviéndolo el alma de la fiesta en muchas partes.

En el video, la cucaracha aparecía frente a una consola con sus propias luces para brindar un concierto que duró cuatro largas horas.

Alrededor de 45 mil personas se conectaron a la transmisión para disfrutar de las increíbles mezclas de esta joven promesa del Internet.

La triste noticia para algunos, es que a el DJ cucaracha le gusta el reggaetón dentro de sus mezclas.

Los usuarios que estaban conectados viendo la transmisión, mediante los comentarios comenzaron a pedir canciones, además de felicitarlo y de unirse a la fiesta virtual.

Triunfal el concierto de DJ Cucaracha rebasó ya los 500 mil comentarios en Facebook. El concierto se viralizó tanto que ya circulan decenas de memes del DJ Cucaracha.

Esto me ha hecho REÍR CON COJONES… Dj CUCARACHA tiene un Live con gente con cojones 🤣🤣🤣🤣🤣🤣. pic.twitter.com/J6VhWux7Rl

No te merecemos dj cucaracha 😭🥳

LETS GO DJ CUCARACHA PLAYING UGH COME ON YUUUUP pic.twitter.com/o1039UfQ3a

— ☆ m⁷ ♡ tooba (@vmjnt) August 7, 2020