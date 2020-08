Niño nigeriano cautiva al mundo con su danza

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Sus padres en Lagos, la ciudad de la laguna de Nigeria, querían que fuera cura. En cambio, ha cautivado a millones con su ballet.

“Cuando estoy bailando, siento que estoy en la cima del mundo”, dijo Madu.

Un video de él bailando descalzo bajo la lluvia sobre concreto afuera del estudio donde entrena, la Academia Leap of Dance, se hizo viral el mes pasado.

Más de 15 millones de personas han visto sus alegres saltos y piruetas, sin inmutarse por la lluvia y la áspera superficie.

As a former ballerina I’m jealous of his beautiful lines, his toe points and his effortless gracefulness. @leapofdanceacademy I want to pay for his entire formal education anywhere in the world until he graduates from Uni. https://t.co/lqK76UFrAt

— Fadé Ogunro (@FadeOgunro) July 7, 2020