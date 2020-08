Obtiene su título universitario a los 96 años

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A los 96 años Giuseppe Paternò se ha convertido en el graduado más antiguo de Italia.

Veterano de la segunda guerra mundial, Giuseppe siempre quiso terminar sus estudios universitarios, pero la guerra y después sus obligaciones le impidieron hacerlo, hasta ahora.

Giuseppe es un ex trabajador ferroviario que se acaba de graduar con una licenciatura en Filosofía de la Universidad de Palermo.

«Poder estudiar siempre ha sido mi mayor aspiración, pero mi familia no pudo pagar mi educación. Éramos una familia numerosa y muy pobres «, comentó el ahora graduado.

Después de una vida difícil, Giuseppe Paternò, que había terminado la secundaria a los 31 años, se matriculó en el 2017 en el departamento de filosofía de la Universidad de Palermo.

La edad no ha sido un impedimento para que cumpla su sueño, cuenta que descansaba por las tardes y estudiaba por las noches, además de usar una vieja máquina de escribir para hacer sus tareas.

Ya por terminar sus últimos exámenes, inició la pandemia por covid-19 y Giuseppe tuvo que adaptarse a nuevos métodos de estudio y a nuevas tecnologías.

«Cuando llegó la pandemia, comenzamos a temer por su salud», dijo Ninni Paternò, hijo de Giuseppe.

Su familia le propuso posponer los exámenes, pero él temía que por su avanzada edad no lograría terminar sus estudios.

Al fin, el viernes pasado, Giuseppe Paternò se graduó como primero de su clase y con honores.

Italy's oldest student 96-year-old Giuseppe Paterno has become one of the world's oldest graduates after finishing his history and philosophy degree from the University of Palermo https://t.co/sCfdfCoqzQ pic.twitter.com/H9KyFrChAt

— Reuters (@Reuters) July 31, 2020