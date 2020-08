Amante impide boda, la novia aún así se casa

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A un hombre se le presentó una situación muy difícil, luego de que en su boda, se le apareciera una supuesta amante embarazada, momento que quedaría grabado en redes sociales.

“Anthony, ¿es verdad? Anthony, estás actuando como si no me conocieras. Traigo a tu bebé aquí, Anthony, sé que me escuchas”, gritó la mujer.

Al escuchar el escándalo, los invitados a la boda voltearon su rostro para ubicar a la embarazada que tenía la intención de acercarse al altar para golpear al novio.

Una de las personas que detuvo a la presunta amante fue la hija de la novia que, al momento, le respondió con gritos:

“¡Será mejor que te vayas de la boda de mi madre! ¿Qué te pasa?” Para sacarla del lugar de la ceremonia, le aventó un arreglo de flores y varios invitados se unieron a ella para retirar a la invasora.

A pesar del bochornoso momento, la boda no se canceló. Los novios continuaron con el ritual que los uniría y fueron aplaudidos por sus seres queridos.

Con información de: soycarmin.com

