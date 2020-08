Distintos países permiten a mujeres descanso tras dolores menstruales

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Los intensos calambres y dolores provocados por la dismenorrea durante la menstruación, son cosas que sufren todas las mujeres, pero para algunas puede incluso generar incapacidad para desarrollar sus actividades cotidianas.

Una de las enfermedades más conocidas que está vinculada a los dolores menstruales es la endometriosis, que es cuando las células del revestimiento del útero crecen fuera de este, en otras zonas del cuerpo.

De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la endometriosis puede “causar dolor, sangrado abundante, sangrado entre periodos y problemas para quedar embarazada”.

El dolor menstrual es una problemática muy recurrente, la cual ha llevado a diversos países a legislar respecto a este tema, dándoles a las mujeres días de reposo durante su menstruación.

Tal es el caso de los países asiáticos como China, Japón, Corea del Sur, Taiwan e Indonesia, quienes otorgan permisos de ausencia laboral a las mujeres por dolor menstrual.

Japón fue el pionero en el tema, instaurando el permiso de descanso de un día al mes en 1947. Al año siguiente le siguió Indonesia, donde se permite faltar dos días al mes.

Corea del Sur, en tanto, llegó con la legislación en 2001. En este país, a las mujeres se les concede un día de reposo al mes.

Taiwán y China fueron los que aplicaron esta medida más recientemente, en 2014 y 2016 respectivamente. Eso sí, en este último país es aplicable solo en algunas provincias.

Pero, lamentablemente, no es tan fácil como llegar y pedir tus días de reposo. Por ejemplo, en China e Indonesia se debe presentar un examen médico que acredite que sufres dolores.

Además, la presión social también afecta a las mujeres al momento de pedir los días en su trabajo. Según detalló una empleada japonesa a The Guardian, algunas no exigen su derecho porque es visto como una señal de debilidad.

En esta línea, Korea Times indicó que muchas empresas no contemplan en su equipo a reemplazantes para que cubran las licencias de las mujeres, lo que obliga a muchas a no pedir los días para no cargar a sus compañeros con más trabajo, según consignó La Vanguardia.

Cabe mencionar que en occidente no existe ningún país que aplique estas medidas.

