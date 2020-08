Futbolista se quita la vida al ser despedido por su equipo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A través de redes sociales circuló la noticia de que un joven de apenas de 18 años, decidió quitarse la vida, luego de afrontar una severa depresión producto de ser cortado por su equipo de futbol, el cual luego de una fuerte lesión, el cuerpo del juvenil futbolista fue encontrado por varios familiares.

Medios locales en Argentina dieron a conocer que el futbolista fue encontrado en el patio de su casa por sus familiares. Todo apunta que Latorre acabó con su vida por la presión que vivía al quedarse sin equipo para poder jugar.

En 2017 estuvo con el Aldosivi donde tuvo buenos momentos incluso llegó hasta la sexta división con el equipo, pero en 2019 sufrió una lesión que los margino del campo. Con el tiempo su equipo dejó de apoyarlo en su recuperación y con la pensión que se le era otorgada dejó de llegar. Ante esa situación su familia lo apoyó pero no pudo soportar más la incertidumbre y se quitó la vida.

Además de también tuvo participación con el Atlético Regina y Deportivo Huergo, donde pisó hasta la Tercera División. Si bien no llegó a ser un profesional entregó su prácticamente su vida por el futbol.

El futbolista no se sentía de la mejor manera y enviaba mensajes a sus familiares contándoles que lo que había vivido lo hacía sentirse deprimido pero nunca imaginaron que acabaría con su vida. De acuerdo con sus familiares en los mensajes de audio Leandro contó que no lo trataron bien. «En los audios nos contó que estaba triste y eso lo destruyó. No se portaron bien con él», dijeron.

Con información de: elsoldelalaguna.com

