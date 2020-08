¿Albur por parte de la Secretaría de Cultura?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

“Gotas” es un video dedicado al público infantil y la Secretaría de Cultura invitó a verlo a través de un tuit, sin embargo, usuarios en las redes sociales encontraron graciosa la redacción y se burlaron en redes, pues afirman que tiene doble sentido.

El video consiste en diez micropoemas acompañados por el sonido de flautas transversas y movimientos corporales.

Fueron tantos los comentarios que el vocero de la Secretaría de Cultura, Antonio Martínez, publicó: «En serio vean «Gotas» y apoyen a los artistas que ganaron en la convocatoria de #ContigoEnLaDistancia. Apoyemos a las y los artistas de México».

Y en otra publicación escribió: «Pues leer un albur en una redacción correcta es cosa de cada quién. Sí está divertido. No estamos en la secu”.

La secretaría no especificó el nombre de la artista, pero se sabe que el video esta dirigido los niños y dedicado a Tátou Fosset.

Algunos de los usuarios, incluso, cuestionaron si se había tratado de una estrategia por parte de la secretaría para captar al público.

Los cierto es que los memes no se hicieron esperar:

Honestly, al principio me dio como pena ajena pero al final me tenia sonriendo. Creo que a todos nos vendría bien no tomarnos todo tan enserio.

