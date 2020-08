Mariana Rodríguez anuncia que dio positivo a covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La influencer regia Mariana Rodríguez anunció a través de sus redes sociales que a pesar de todos los cuidados dio positivo en covid-19.

«Oigan, pues les tengo una mala noticia: me llegó hoy el correo con mi resultado de la prueba y salí positiva de coronavirus. He estado aislada. Y estos días porque, aunque me dio la gripa el fin de semana, hace dos días empecé con síntomas de coronavirus, el de perder el gusto y el olfato», señaló.

La influencer anunció que su esposo es senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, también se había realizado la prueba la mañana del sábado y se encontraban en ese momento en habitaciones distintas, como medida de seguridad.

“Samuel está en otro cuarto, yo estoy aquí. Como quiera ya se hizo la prueba hoy en la mañana, y también va a estar en cuarentena para evitar contagios. Nos íbamos hoy con mis suegros a Monterreal porque cumplen aniversario, por cierto, muchas felicidades a mis suegros, pero pues no pudimos ir porque me llegó el resultado hoy”.

Comentó que por desgracia pasaría su cumpleaños en aislamiento.

«Pero pues por lo pronto aquí solita. Cumpleaños Covid en el cuarto. El lunes estaré encerrada bien divertida, entonces espero sus felicitaciones, que me entretengan aquí y todo, 25 años encerrada», agregó.

Mariana Rodríguez hizo hincapié en que todos deben descuidarse, ya que ella, a pesar de tomar todas las medidas y precauciones y solamente salir al supermercado, resultó contagiada.

1.Obvio esa gripa del fin de semana era COVID🙃 2. Si ya sabia que podía ser COVID antes del resultado igual hoy se iba con sus suegros (los quiere mucho, creo)🤭 3. Con cuanta gente no interactuaron por andar haciendo campaña🤦🏻‍♂️ Una influencer más quedando 🤡 por el COVID pic.twitter.com/VmEXqocadt — Llibrán R. (@LlibranArzt) August 9, 2020

Con información de: www.milenio.com

Comentarios