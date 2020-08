Un terremoto inusual sacude Carolina del Norte

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un inusual terremoto se registró en la ciudad de Sparta, en Carolina del Norte este domingo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó que un temblor de magnitud 5.1 ocurrió a las 08:07 h local, a una profundidad de 3.7 kilómetros.

El último terremoto en esa zona fue en el año 1916, con una magnitud de 5.2.

En redes sociales reportaron que se pudo sentir en Johnson City, Tennessee y en Cullowhee, condado de Jackson.

No se registraron heridos, solo daños menores de algunas locaciones.

WILD VIDEO: This is what it looked like this morning in Sparta, near the earthquake's epicenter.

📷: Tom Willis pic.twitter.com/CoLLZUjiZb

— WBTV News (@WBTV_News) August 9, 2020