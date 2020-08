Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, ha autorizado que el Departamento de Agua y Energía (DWP por sus siglas en ingles), pueda realizar cortes de servicio a quienes organicen fiestas o reuniones durante la pandemia por covid-19.

El anuncio se hizo luego de que el concejal de la ciudad, David Ryu, presentara una moción para poder aumentar las sanciones a quienes hagan fiestas grandes en casa, pese a las medidas establecidas por el departamento de salud.

La propuesta podría incluir sanciones como el corte de luz y agua, prohibiciones de permisos o retención de certificados de ocupación por realizar reuniones grandes que incumplan con las órdenes de la ciudad y de salud del condado.

#BREAKING Mayor Eric Garcetti says he is authorizing the LADWP to shut off utility service to properties where large parties and gatherings are held https://t.co/VOrmtf6oH7

— CBS Los Angeles (@CBSLA) August 6, 2020